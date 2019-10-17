"Оппозиционная платформа — За жизнь" не поддержит проект бюджета Украины-2020

Народные депутаты Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" не поддержат внесённый кабмином проект бюджета страны на 2020 год. Об этом сообщается на сайте партии со ссылкой на слова главы фракции — Виктора Медведчука.

— Этот бюджет мы не признаем. ... Авторство этого документа, может быть, и принадлежит новой команде (по крайней мере, авторство они не отрицают), но сам законопроект — это произведение прежней власти во всех отношениях, — заявил Медведчук.

По словам нардепа, фракция самостоятельно разработала альтернативный проект бюджета, однако он учтён не был. Политик утверждает, что роста ВВП до 6% годовых можно добиться за счёт снятия экономической блокады с Донбасса и создания условий для экспорта украинских товаров.

— Внесённый кабинетом министров законопроект о государственном бюджете на 2020 год свидетельствует, увы, о непонимании и незнании властью того, как изменить ситуацию в стране, повысить благосостояние и уровень доходов наших граждан, — подвёл итог Медведчук.

Он также напомнил о периоде начала 2000-х, когда рост украинской экономики достигал 12% в год. Максимальный темп роста ВВП был зафиксирован в 2004 году — тогда из тени вывели 8–10% экономики, благодаря чему ВВП вырос до 12,4%.