"Сказки о свирепости" Тартаковского выдвинуты на "Оскар"

Эпизод мультсериала будет представлен в номинации "Лучший полнометражный анимационный фильм".

Эпизод "Сказки о свирепости" (Tales of Savagery) из мультсериала "Первобытный" (Primal, 2019), снятого американским режиссёром Геннадием Тартаковским, выдвинут на соискание кинопремии "Оскар". Об этом сообщает на своём сайте Американская академия кинематографических искусств и наук.

Работа будет участвовать в конкурсном отборе в номинации "Лучший полнометражный анимационный фильм".

— 32 полнометражных анимационных фильма направлены на рассмотрение Американской академии кинематографических искусств и наук для участия в борьбе на 92-й церемонии вручения премии, — сообщили в академии.

Тартаковский создал такие популярные мультфильмы, как "Монстры на каникулах" (Hotel Transylvania, 2012), "Самурай Джек" (Samurai Jack, сериал, 2001–2017), "Клонические войны" (Star Wars: Clone Wars, сериал, 2003–2005).

Конкуренцию творению режиссёра составят полюбившиеся в массовом прокате мультфильмы, такие как "Семейка Аддамс", "Angry Birds 2 в кино", "Холодное сердце 2", "Как приручить дракона 3" и другие.