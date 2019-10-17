Парубий заявил о договорённости Зеленского с Западом об амнистии боевиков

Политик отметил, что Запад неоднократно навязывал собственные условия, в том числе лично ему.

Экс-глава Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил в эфире "Радио НВ" о существовании договорённостей между командой президента Незалежной Владимира Зеленского и западными партнёрами об амнистии боевиков Донецкой и Луганской народных республик.

Политик заявил о том, что он не может назвать имена зарубежных партнёров, однако отметил, что с новой властью в лице команды Зеленского уже существуют определённые договорённости, поэтому законы и об амнистии, и о выборах, и об особом статусе будут очень быстро приняты.

Он подчеркнул, что Запад неоднократно навязывал соответствующие условия, в том числе лично ему.

— В некоторых странах евро-атлантического пространства захотят спешным порядком продемонстрировать, что они разрешили на Украине противостояние с Российской Федерацией, войну с Российской Федерацией, и может быть [ситуация], когда ряд игроков могут настаивать на том, чтобы это было без каких-либо условий и чтобы это было принято уже до Нового года. Более того, у меня есть основания полагать, что такие негласные, непубличные договорённости уже состоялись, — рассказал Парубий.

Он также назвал "формулу Штайнмайера" формулой Путина и отметил, что в случае проведения выборов в Донбассе без выведения российских войск Зеленский встретит "сопротивление украинской нации".

Ранее власти Украины выразили готовность выполнить политическую часть минских соглашений только в случае роспуска Донецкой и Луганской народных республик.