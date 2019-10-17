ВВС США авиаударом уничтожили собственный склад боеприпасов в Сирии

Военные лётчики США нанесли авиаудар по бывшему цементному заводу компании Lafarge, где хранились боеприпасы и военное снаряжение, брошенные во время экстренного вывода войск с севера Сирии, об этом сообщил на странице в "Фейсбуке" официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость" Майлс Кэггинс.

— 16 октября, после того как весь личный состав и тактическое оборудование отбыли, два самолёта F-15 коалиции осуществили успешный заранее запланированный авиаудар на цементном заводе Лафаржа, чтобы уничтожить склад боеприпасов, — отметил он.

On Oct. 16, after all #Coalition personnel and essential tactical equipment departed, two Coalition F-15Es successfully conducted a pre-planned precision airstrike at the Lafarge Cement Factory to destroy an ammunition cache and reduce the facility’s military usefulness. — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) 16 октября 2019 г.

Кэггинс уточнил, что это было сделано, чтобы не допустить использования боеприпасов в военных целях.

Ранее стало известно, что американцы покинули свои базы в районе городов Манбидж, Кобани и Ракка. В настоящий момент Манбидж занят сирийскими войсками, его патрулируют российские военнослужащие в рамках договорённостей между странами.

Напомним, Турция проводит в Сирии военную операцию, что вынудило курдов обратиться за помощью к сирийскому правительству. США негативно относятся к военной инициативе Анкары, что повлекло за собой введение санкций.