В работе видеосервиса YouTube произошёл сбой

В работе крупнейшего сервиса YouTube, предоставляющего услуги видеохостинга, произошёл сбой. Об этом сообщается на сайте мониторинга популярных интернет-ресурсов Downdetector.

Перебои в работе сайта наблюдались с 2:40 мск, у 54% пользователей возникли проблемы с просмотром видео, ещё 44% не смогли получить доступ к ресурсу.

В комментариях на Downdetector отмечалось, что видеозаписи не проигрываются в полноформатном режиме.

Сбои произошли по всему миру, в том числе и в России.