В Приморье в ходе операции "Нелегал-2019" выдворят за пределы РФ 74 иностранцев

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Фото © Управление МВД России по Приморскому краю

Сотрудники правопорядка проверили 1947 объектов пребывания и проживания нелегальных мигрантов.

В Приморье прошла операция "Нелегал-2019", в ходе которой выявлены факты нарушения миграционного законодательства. По результатам проверки 74 иностранных гражданина получили судебные решения о наложении штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации, сообщается на сайте МВД региона.

<p>Фото © <a href="https://25.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18574546/" target="_blank">Управление МВД России по Приморскому краю</a></p>

— В ходе рейдов проверено 1947 объектов пребывания и проживания иностранцев. По результатам проведения оперативно-профилактического мероприятия за нарушения миграционного законодательства Российской Федерации к административной ответственности привлечено 342 иностранца, — отметили в ведомстве.

Органами правопорядка и судом наложено штрафов на сумму 913 тысяч рублей. Возбуждено 6 уголовных дел по факту организации незаконной миграции.

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