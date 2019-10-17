В Приморье в ходе операции "Нелегал-2019" выдворят за пределы РФ 74 иностранцев

Сотрудники правопорядка проверили 1947 объектов пребывания и проживания нелегальных мигрантов.

В Приморье прошла операция "Нелегал-2019", в ходе которой выявлены факты нарушения миграционного законодательства. По результатам проверки 74 иностранных гражданина получили судебные решения о наложении штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации, сообщается на сайте МВД региона.

— В ходе рейдов проверено 1947 объектов пребывания и проживания иностранцев. По результатам проведения оперативно-профилактического мероприятия за нарушения миграционного законодательства Российской Федерации к административной ответственности привлечено 342 иностранца, — отметили в ведомстве.

Органами правопорядка и судом наложено штрафов на сумму 913 тысяч рублей. Возбуждено 6 уголовных дел по факту организации незаконной миграции.