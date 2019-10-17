СМИ: Банки могут начать оказывать госуслуги с 2020 года

Банки могут начать оказывать госуслуги населению с 2020 года, об этом сообщил газете "Известия" замминистра Минэкономразвития Савва Шипов.
Ведомство подготовило соответствующую законодательную инициативу. Эксперимент пройдёт в Подмосковье, Башкирии, Санкт-Петербурге, Астраханской и Кировской областях.
По данным издания, госуслуги можно будет получить в Сбербанке, Россельхозбанке, ВТБ, "Связь-банке", Газпромбанке и "Тинькофф банке".
— За получение государственных услуг через банки с граждан не будет взиматься дополнительная плата. При этом банкам запретят использовать персональную информацию пользователей в коммерческих целях, — отметил Шипов.
Эксперты считают, что подобная инициатива пойдёт на пользу и банкам, и простым гражданам. У людей станет больше площадок для получения госуслуг, а финансовые организации смогут знакомить пользователей со своей продукцией.
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