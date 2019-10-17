Экс-коллега подозреваемого в убийстве молодой мамы на Урале рассказал о нём

Бывший коллега 42-летнего таксиста Марата Ахметвалиева, подозреваемого в убийстве молодой матери в Екатеринбурге, рассказал о прошлом задержанного. По его словам, Ахметвалиев был отзывчивым, спокойным и примерным человеком.

— Это добрый, отзывчивый человек, работал машинистом крана. ... Не представляю, что могло толкнуть такого человека на подобное преступление. Не могу поверить в это. Просто все, с кем он знаком, скажут, что он хороший отец, муж, брат и друг. Он даже малознакомым людям всегда готов был помочь, — цитирует приятеля обвиняемого портал URA.ru.

Ранее Ахметвалиев работал машинистом крана на Челябинском металлургическом комбинате. Но зарплаты ему на жизнь не хватало, поэтому мужчине пришлось уйти в вахтовики. С тех пор коллеги не виделись, а общение медленно сошло на нет. Как Ахметвалиев стал работать таксистом, его бывший коллега не знает.

Принимая во внимание все положительные качества обвиняемого, его приятель также сильно сомневается, что спустя всего три года с их последней встречи Ахметвалиев так сильно поменял жизненную позицию.

Напомним, по делу об убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая поехала показывать потенциальному клиенту машину для продажи и не вернулась, задержано три человека: двое мужчин, один из которых ранее был судим, и женщина.