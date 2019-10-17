87-я колонна гуманитарной помощи из России отправилась в Донбасс

В четверг, 17 октября, 87-я колонна МЧС с гуманитарной помощью отправилась в Донбасс. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.

— Колонна доставит жителям Донбасса свыше 630 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы, — сообщили в ведомстве.

Машины гумконвоя направятся на таможню к пунктам пропуска Донецк и Матвеев Курган, где груз будет оформлен по всем нормам международного законодательства.

Первые грузовики с продуктами и лекарствами были направлены в Донбасс 12 августа 2014 года. С этого момента Россия доставила жителям Донецкой и Луганской областей свыше 80 тысяч тонн гуманитарной помощи.