СМИ: Украина разрабатывает сверхзвуковую ракету как угрозу Черноморскому флоту

Китайское издание сообщило, что технические характеристики нового вооружения могут даже превзойти российский аналог.

Китайское издание Sohu рассказало о том, что Украина планирует создать сверхзвуковую противокорабельную ракету и с её помощью обеспечить угрозу безраздельно правящему на Чёрном море российскому флоту.

На выставке вооружения и безопасности, которая проходила с 8 по 11 октября 2019 года в Киеве, конструкторское бюро Украины "Южное" представило образец под названием "Молния". По утверждению китайской газеты, украинские конструкторы заявляют, что технические характеристики их разработки превзошли российский аналог Х-31.

Анализ макета украинской сверхзвуковой противокорабельной ракеты позволяет установить, что "Молния" имеет цилиндрический корпус и оснащается прямоточным ракетным двигателем, пишет издание.

Это украинское оружие, как отмечает автор статьи, предназначено главным образом для сдерживания агрессивного Черноморского флота России.