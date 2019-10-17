СМИ: Эффективность губернаторов предложили оценивать по доле закупок в регионе

Минэкономразвития предложило ввести ещё один критерий оценки эффективности губернаторов, а именно долю закупок отечественной продукции в госконтрактах региона. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на материалы заседания рабочей группы "Промышленность" Госсовета РФ.

Ведомство предлагает внести соответствующие поправки в указ президента № 193 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ". По мнению экспертов, введение ещё одного пункта для оценки увеличит мотивацию местных глав покупать отечественную продукцию.

— Одна из самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся, — это совершенствование 44-ФЗ. В Госдуме в весеннюю сессию в него уже было внесено около 100 поправок. Он стал намного лучше. Сейчас наша подгруппа провела большую работу по новым предложениям, в том числе и от Минэкономразвития, — сообщил глава рабочей подгруппы Госсовета депутат Госдумы Владимир Гутенёв. Он подчеркнул, что значительная доля бюджета уходит на госзакупки, поэтому всё должно быть прозрачно.

Сами губернаторы встретили инициативу неоднозначно. Главы субъектов в целом поддержали введение нового критерия оценки, однако пока им не вполне ясен механизм нововведений.

Заседание рабочей группы "Промышленность" Госсовета России пройдёт 18 октября в Туле и будет посвящено совершенствованию нормативно-правового механизма регулирования промышленной политики.