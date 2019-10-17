Блогер обвинил премьера Украины в подмене данных о научной степени

Украинский видеоблогер Анатолий Шарий обвинил премьер-министра страны Алексея Гончарука в фальсификации данных относительно своей научной степени. Об этом Шарий рассказывает на своём YouTube-канале.

Дело в том, что информация о наличии у премьера Украины докторской степени философа в области права была размещена в различных украинских СМИ. Однако в биографии политика на сайте кабмина упоминания о степени не было.

После подачи заявления в пресс-службу кабмина с просьбой разъяснить подобное разногласие источников, информация о докторской степени Гончарука исчезла из прессы.

В самой пресс-службе сослались на недостоверность данных в журналистских источниках и призвали доверять только официальным информаторам.

Примечательно, что после подачи запроса в пресс-службу информация о наличии степени философа в области права у Гончарука пропала со всех сайтов, в том числе и из "Википедии".

Сам премьер объяснил это тем, что информация о его учёной степени не была размещена на официальном сайте, так как сам Гончарук имеет диплом негосударственного образца. Он также добавил, что никогда не занимался наукой.