Дочь заключённой в сирийской тюрьме женщины вывезут к родственникам в ХМАО

Трёхлетняя девочка будет передана родственникам, она нуждается в адаптации и наблюдении специалистов.

Трёхлетнюю дочь заключённой в сирийской тюрьме женщины — уроженки Ханты-Мансийского автономного округа — вывезут в Россию до конца 2019 года, об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребёнка в Югре Татьяна Моховикова.

— Одного ребёнка — девочку трёх лет — мы готовим к выезду из Сирии. Она там родилась. Её мать из Югры уехала вслед за мужем в эту страну. Здесь у неё остались родственники. Вместе с ними мы собирали все необходимые бумаги на девочку, поскольку изначально она вообще была без документов, — сообщила омбудсмен. Она добавила, что ребёнок родился за пределами РФ.

Она также добавила, что сейчас Россия формирует группу для вывоза детей из Сирии, к ней присоединится дочь заключённой жительницы ХМАО. Планируется, что до конца этого года несовершеннолетних привезут в Москву, оттуда их смогут забрать родственники.

Моховикова подчеркнула, что малышке потребуются адаптация и наблюдение специалистов. Она рассказала, что ранее в Россию вернулся мальчик, который на данный момент пошёл в школу и успешно проходит курс реабилитации.

7 сентября в Москву прибыл самолёт из Сирии с детьми россиян. Их сопровождала омбудсмен Анна Кузнецова.