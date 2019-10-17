Россиянин установил мировой рекорд, добравшись из Сахалина в Японию на кайтборде

Российский спортсмен, четырёхкратный чемпион страны по кайтсерфингу Евгений Новожеев установил мировой рекорд, став первым, кто смог пересечь пролив Лаперуза от Сахалина до Японии.

В ходе прямого эфира в своём фейсбуке он водрузил японский флаг на своё судно, так как того требуют правила.

— Япония наша! — добавил Новожеев.

При этом весь путь занял у него 2 часа 56 минут. Любопытно, что этот результат мог быть лучше, но тому помешали японские моряки, которые не разрешили ему высадиться на мысе Соя из-за большого количества сетей.