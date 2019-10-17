Япония из-за последствий тайфуна может отложить парад в честь нового императора

В настоящий момент приоритетной задачей для страны является ликвидация последствий стихии и восстановление инфраструктуры.

Парад по случаю восхождения на престол нового императора Японии Нарухито могут отложить из-за необходимости ликвидации последствий тайфуна, сообщает телеканал NHK.

В настоящее время правительство ведёт согласование по этому вопросу. Императорская семья должна была торжественно проехать в открытом автомобиле 22 октября после церемонии официального объявления о восшествии императора Нарухито на престол.

Однако в настоящее время приоритетной задачей является восстановление инфраструктуры Японии после урагана "Хагибис".

Тайфун обрушился на страну 12 октября, шквалистый ветер переворачивал машины и срывал крыши домов, сильный ливень вызвал более сотни оползней. Число жертв стихии достигло 74 человек. Сейчас в ликвидации последствий природного катаклизма участвует более 110 тысяч человек, работают поисково-спасательные отряды, население эвакуировано в пункты временного размещения.

Напомним, император Нарухито сменил своего отца на престоле 1 мая 2019 года. Церемония интронизации была запланирована на 22 октября, её пригласили посетить президента РФ Владимира Путина.