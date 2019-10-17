Власти Якутии задолжали спортсменам свыше 30 миллионов премиальных

Власти Республики Саха (Якутия) задолжали спортсменам в общей сложности более 30 миллионов премиальных рублей из бюджета за прошедший год. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Основанием для проведения проверки послужили жалобы самих спортсменов, а также резонанс, который вызвала в СМИ эта история. В настоящее время прокуратура проверяет законность прав спортсменов на господдержку.

Победителям и призёрам спортивных соревнований должны будут выплатить свыше 31 тысячи рублей на человека. Однако уточняется, что премии за 2017 год спортсмены получили только в 2018-м. Причиной такой задержки власти называют недостаточное бюджетное финансирование региона.