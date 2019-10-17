В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с четырьмя авто, двое погибших

В результате ДТП с четырьмя автомобилями в центре Алма-Аты, которое произошло по вине пьяного водителя, погибли два человека, ещё шесть пострадали. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение пресс-службы городской полиции.

Отмечается, что находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения 20-летний водитель BMW проехал на запрещающий сигнал светофора, где сначала столкнулся с Audi. После этого автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где виновник врезался в автомобили Subaru и Toyota.

Возбуждено уголовное дело. Виновник аварии доставлен в полицию для разбирательства.