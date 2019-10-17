Из-за "углеродного сбора" могут вырасти тарифы на ЖКХ и подскочить инфляция

Совет Федерации не поддержал инициативу Минэкономразвития о вводе "углеродного сбора". Идея подобного налога была предложена для мотивирования владельцев производства сократить выброс вредных веществ в атмосферу. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей считают, что подобный сбор негативно скажется на общей экономической ситуации. Он спровоцирует рост цен на тарифы ЖКХ и ускорение инфляции.

Согласно условиям законопроекта, для предприятий будет установлена "норма выброса", равная 150 тысячам тонн СО2-эквивалента. Если предприятие эту норму нарушит, то оно будет вынуждено платить "углеродный сбор". Коснётся это в первую очередь предприятий топливно-энергетического комплекса.

Таким образом Россия выполняет условия Парижского соглашения по сокращению количества выброса вредных веществ в атмосферу.

Сейчас сенаторы направили авторам законопроекта пожелания на его доработку.

Ранее СМИ писали о том, кто же всё-таки виноват в глобальном потеплении.