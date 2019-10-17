Подмосковная полиция накрыла притон, задержав ночных бабочек и сутенёрш

Бордель находился в квартире одного из жилых домов в Домодедове, клиентов в нём принимали три женщины в возрасте от 25 до 45 лет.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух женщин по подозрению в организации занятий проституцией в подмосковном Домодедове. В ходе обысков оперативники изъяли 108 мобильных телефонов, записные книги, CD-диски, ноутбуки и прочие документальные свидетельства незаконной деятельности. Об этом сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сотрудники полиции установили, что женщины организовали притон по оказанию интимных услуг в одной из квартир многоэтажного дома в Домодедове. Мужчин в этой квартире принимали три женщины от 25 до 45 лет. Одна из них уже имеет судимость за организацию занятий проституцией.

Правоохранители задержали женщин, оказывающих интимные услуги, во время получения ими денег. В роли "клиентов" выступали полицейские. На всех трёх составили протокол по ст. 6.11 "Занятие проституцией" и наложили штраф в размере двух тысяч рублей.

А вот против организаторов притона возбуждено уголовное дело по ст. 241 Уголовного кодекса РФ "Организация занятия проституцией". Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас все фигурантки дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Стражи правопорядка проводят проверку, чтобы выяснить, кто ещё был причастен к этому противозаконному бизнесу.