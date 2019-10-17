Россия может ввести безвизовый режим с Саудовской Аравией

В ведомстве отметили, что налаживание прямого авиасообщения со страной во многом зависит от работы туроператоров.

Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией могут ввести в 2020 году. Об этом рассказал советник главы Федерального агентства по туризму Наталья Осипова.

— Я думаю, это 2020 год. Есть понимание по введению электронных виз, достигнуты все договорённости, поэтому, я думаю, в 2020 году (будет введён безвизовый режим. — Прим. Лайфа), — приводит её слова ТАСС.

При этом советник добавила, что налаживание прямого авиасообщения со страной во многом зависит от работы туроператоров. Осипова объяснила, что авиакомпания обеспечивает себе загрузку, однако большую часть загрузки берут на себя туроператоры.

— В этом году у нас есть прецедент — это туристическая компания "Пегас", которая летает до Москвы напрямую из Саудовской Аравии, у них был рейс на летний период, — подчеркнула она в ходе II Международного туристического конгресса в Махачкале.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия впервые начнёт выдавать туристические визы.