В московском общежитии безработный с ножом напал на двух мужчин

На юго-востоке столицы полицейские задержали безработного молодого человека, который в результате ссоры нанёс ранения двум своим оппонентам.

Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ, конфликт произошёл в ночь на 16 октября в одном из общежитий. 22-летний нападавший повздорил с мужчинами 1988 г.р. и 1989 г.р. Оба они госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.