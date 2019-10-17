Каждый пятый родитель поддержал введение профориентации уже в пятом классе

Однако нашлись и те, кто считает, что помогать с выбором будущей профессии нужно, начиная с первого класса.

Большинство родителей учеников (55%) считают, что в школах не проводят мероприятия по профориентации и лишь 25% опрошенных считают, что школы могут помочь детям определиться с профессией. К такому выводу пришли специалисты сервиса Работа.ру на основании проведённого опроса.

— По ответам респондентов, 25% российских школ проводят собственные мероприятия для профессионального самоопределения учеников: консультации, тесты и другие. 55% родителей уверены, что в школах их детям не помогают определиться с будущей профессией, 20% затруднились с ответом, — приводит выдержку из исследования ТАСС.

При этом 64% участников опроса заявили, что в школах должны создать специальные классы, в которых дети смогут выбирать более углублённое изучение необходимых предметов, при этом время изучения второстепенных дисциплин нужно сокращать. Ещё 36% опрошенных родителей такая организация образования не устроила.

Каждый пятый респондент (21%) согласился с тем, что вопрос выбора профессии актуален уже к пятому классу, 18% считают, что помогать определиться с будущей профессией можно с седьмого класса, а ещё 14% — с восьмого.

При этом нашлись и те, кто сочли необходимым начинать профориентацию с начальной школы. Так, 9% назвали подходящим периодом первый класс, 2% посчитали, что начинать можно со второго, 5% проголосовали за третий, 8% — за четвёртый.

Поднимать вопрос о выборе будущей карьеры в шестом классе согласились 9% участвовавших в опросе, за девятый класс проголосовали 8%, ещё 4% высказались в пользу 10 класса и 2% — поддержали введение профориентации в 11 классе.

В опросе, проведённом в сентябре 2019 года, приняли участие 1,3 тысячи родителей школьников из разных регионов.

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