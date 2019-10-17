Три человека погибли в ДТП с грузовиком на Урале

На дороге Екатеринбург — Тюмень произошло столкновение грузового и легкового автомобилей, погибло три человека. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД по Свердловской области.

Инцидент произошёл на территории Талицкого городского округа.

— Водитель автомобиля Renault, двигаясь со стороны Тюмени в Екатеринбург, по предварительным данным, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком ДАФ, — рассказали в пресс-службе.

Также известно, что все трое погибших возвращались после вахты домой в Башкирию. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП.