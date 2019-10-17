Пресс-служба Зеленского оконфузилась, назвав Латвию Литвой

22

Фото © Facebook / Офіс Президента України

Работники офиса президента Украины Владимира Зеленского, которые ведут его страницу в "Фейсбуке", перепутали Литву и Латвию при публикации поста о поездке главы государства в Ригу. Через 10 минут ошибка была исправлена, но пользователи успели заскринить оплошность сотрудников Зеленского.

Фотоотчёт о поездке президента в прибалтийскую страну озаглавлен словами "Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва — лучшие кадры".

<p>Фото © Facebook / <a href="https://scontent.fhrk1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/72944859_3118832988190204_2333127068134408192_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_eui2=AeGpv6wGB0MQd9orbFjNGtYhE3p7E44mRZtft_G37h9C5g49SPTX70SxptMlyT8MnlEhl8MtZ5ds4WROnXL5vQIZpSIUXMjH-q8Dxx4zaGB5GA&_nc_oc=AQnTz7y1gRFZC1QFAzrgkJyfYZfHwTmcoImLJtowazYV3H221iq7xRPWXn5J_RjkGvQ&_nc_ht=scontent.fhrk1-1.fna&oh=01b093677f3c076d9fef6df3db94d41e&oe=5E1B2866" target="_blank">Лариса Сарган</a></p>

Представьте, когда визит будет в Нидерланды или Голландию. Топографический кретинизм гарантирован тогда, — написала Лариса Сарган, пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко.

Это далеко не первый казус в работе сотрудников пресс-службы Зеленского. Так, в июле, например, они назвали Торонто столицей Канады.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×