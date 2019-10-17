Пресс-служба Зеленского оконфузилась, назвав Латвию Литвой

Работники офиса президента Украины Владимира Зеленского, которые ведут его страницу в "Фейсбуке", перепутали Литву и Латвию при публикации поста о поездке главы государства в Ригу. Через 10 минут ошибка была исправлена, но пользователи успели заскринить оплошность сотрудников Зеленского.

Фотоотчёт о поездке президента в прибалтийскую страну озаглавлен словами "Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва — лучшие кадры".

— Представьте, когда визит будет в Нидерланды или Голландию. Топографический кретинизм гарантирован тогда, — написала Лариса Сарган, пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко.

Это далеко не первый казус в работе сотрудников пресс-службы Зеленского. Так, в июле, например, они назвали Торонто столицей Канады.