В Хакасии автоледи сбила девочку, спросила у неё дорогу и уехала

На вид женщине 40–50 лет, у неё волосы ярко-красного или бордового цвета. Одета нарушительница была в жёлтую куртку и чёрно-белую юбку.

В Абакане женщина за рулём автомобиля ВАЗ-2114 сбила девочку 2007 года рождения, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД УМВД РФ.

— После совершения ДТП женщина поинтересовалась у сбитого пешехода, где находится улица Тургенева, и в нарушение ПДД РФ оставила место ДТП, — рассказали в пресс-службе.

По данным Госавтоинспекции, за рулём находилась женщина 40–50 лет с красными либо бордовыми волосами. Одета она была в жёлтую куртку и чёрно-белую юбку. У ребёнка диагностировали подкостный перелом нижней лодыжки правой голени и ушиб правого коленного сустава.