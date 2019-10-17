В Приморье спасли застрявшую в ливневой решётке девочку

В Находке спасатели вытащили стопу девочки, которая застряла в ливневой решётке. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.

— По вызову прибыли два спасателя дежурной смены Находкинского поисково-спасательного отряда. На операцию по освобождению ушло 12 минут. С применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ) спасатели раздвинули прутья решётки, — говорится в сообщении.

Уточняется, что помощь медиков ребёнку не понадобилась.