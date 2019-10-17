Стали известны самые популярные внутренние направления у россиян на Новый год

По данным АТОР, в текущем зимнем сезоне новогодние туры подорожали на 3−5% с учётом инфляции.

Красная Поляна и Сочи лидируют в списке самых бронируемых внутренних направлений на новогодние праздники. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

— В топе спроса также Санкт-Петербург, Подмосковье, Калининград, Казань, Великий Устюг и Карелия, — рассказали в АТОР.

Эксперты прогнозируют, что курорты Краснодарского края продолжат возглавлять рейтинг и ближе к Новому году, а также после него. Причиной этому специалисты называют возможность совместить отдых на побережье и в горах.

Также в АТОР отметили, что в этом зимнем сезоне новогодние туры подорожали на 3−5% с поправкой на инфляцию.