Названа причина смерти большинства пассажиров в сгоревшем SSJ-100 в Шереметьево

Большинство пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнера SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" погибли не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. Об этом руководитель Главного управления криминалистики СКР Зигмунд Ложис заявил "Коммерсанту".

— По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика, — заявил Ложис.

Он добавил, что пассажиры даже не успели расстегнуть ремни безопасности и погибли, находясь в креслах.

Напомним, 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку в Шереметьево и после этого загорелся. На борту было 78 человек, в том числе пять членов экипажа. Погиб 41 человек.