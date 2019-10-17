МИД направит США ноту протеста из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Москва направит ноту протеста Вашингтону после инцидента с американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
— Сегодня должны быть отправлены ноты, — цитирует РИА "Новости" заместителя министра иностранных дел РФ Евгения Иванова.
Напомним, 14 октября трёх американских дипломатов сняли с поезда Нёнокса — Северодвинск по подозрению в нарушении правил пребывания иностранцев в России. Посольство США заявило, что американцы заранее уведомляли о поездке. В МИД РФ при этом уточнили, что дипломаты сообщили о поездке в Архангельск, но сами отправились в Северодвинск, поэтому их и сняли с поезда.
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