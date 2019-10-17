В Подмосковье родился темнокожий Исаак Ньютон

Папа ребёнка признался, что хотел бы назвать своего второго сына в честь Альберта Эйнштейна.

В подмосковной Балашихе родился мальчик, которого назвали в честь великого учёного Исаака Ньютона. Об этом сообщает телеканал "360".

Необычное имя сыну дали студенты из Кот-д’Ивуара, изучающие математику и информатику в Московской международной академии. Оба родителя говорят на французском и немного — на русском языке. Пара призналась, что хочет остаться жить в России.

По словам отца мальчика, он определился с именем ещё в школьные годы, когда учился в девятом классе в Африке.

— Надеюсь, он будет великим, как Исаак Ньютон, — заявил Юх Адам Стенли Додиен.

Папа ребёнка добавил, что хотел бы назвать своего второго сына в честь Альберта Эйнштейна.

За последнее время это не первый резонансный случай с редкими именами для новорождённых. Лайф сообщал, что родители сразу двух девочек решили назвать их в честь страны. Теперь в Санкт-Петербурге растёт Россия Русских, а в Подмосковье — её тёзка, Россия Солнышкина.