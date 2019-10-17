Москвич, который "стал геем" из-за Apple, передумал судиться с компанией

Изначально молодой человек требовал моральную компенсацию в миллион рублей. Но, по словам его адвоката, хейтеры его жёстко высмеяли.

Москвич, который утверждал, что стал геем из-за компании Apple, решил отозвать судебный иск.

— Не хочет продолжать дальше это дело. Было очень сильное информационное давление. Хейтеры нашли его данные, стали ему писать в соцсетях, именно защитники Apple, которые начали его жёстко высмеивать, — рассказала Лайфу адвокат молодого человека Сапижат Гусниева.

Напомним житель Москвы заявил, что компания Apple виновата в том, что он стал гомосексуалистом. По его словам, он несколько лет назад установил на свой смартфон приложение для операций с криптовалютами из App Store, где в одном из сообщений ему прислали фразу "Не осуждай, не попробовав". Молодой человек "попытался прислушаться" к этим словам, а потом "погряз в однополых отношениях".