Президент Филиппин попал в ДТП из-за ботинка

По словам приближённых 74-летнего политика, он не удержался в сиденье при парковке мотоцикла.

Филиппинский лидер Родриго Дутерте получил травмы при падении с мотоцикла. Об инциденте сообщил портал Rappler.

ДТП произошло во время поездки 74-летнего президента по территории дворцового комплекса Малаканьянг на территории его резиденции в Маниле. Официальный представитель главы государства Сальвадор Панело подтвердил происшествие.

— Президент упал с мотоцикла, когда потянулся за ботинком, в результате чего получил незначительные травмы — небольшой синяк и царапины на локте и колене, — передаёт его слова РИА "Новости".

Глава группы безопасности филиппинского лидера объяснил, что президент потерял ботинок и не удержался в сиденье при парковке мотоцикла. По его словам, сейчас Дутерте в порядке, помощь медиков ему не понадобилась.