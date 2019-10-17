В США жилой дом затопило кровью и жиром

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Во всём обвинили владельцев мясной лавки. Ущерб пострадавшая семья оценила в две тысячи долларов.

Семье из города Багли, штат Айова, пришлось покинуть свой дом из-за того, что подвал затопило кровью, жиром и костями животных.

Как сообщает Newsweek, семья Лестина жила по соседству с мясной лавкой в течение десяти лет. В январе этого года там сменились хозяева, а в октябре власти штата заблокировали в магазине дренаж. Глава семейства Ник Лестина попытался выйти на связь с новыми хозяевами, но они не отвечали.

Я бы никому этого не пожелал, но всё, что я могу сделать, это продолжать двигаться вперёд и попытаться решить проблему, — сказал Ник.

Ущерб от затопления оценивается в две тысячи долларов. Семья планирует подать в суд, если владельцы лавки не объявятся в ближайшее время.

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