Опечаленный смертью матери сибиряк выстрелил в спину брату и племяннику

Дробь задела ухо мальчика и угодила ему в поясницу. Ребёнок находится под наблюдением врачей.

Житель Омской области выстрелил в своего брата и его девятилетнего сына после того, как они отказались дать ему деньги на алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Инцидент произошёл в деревне Батареевка Называевского района. Пьяный 37-летний местный житель пошёл в гости к родственникам просить денег на спиртное, чтобы заглушить боль после смерти матери. Получив отказ, он вернулся домой.

Через некоторое время злоумышленник увидел, как его брат с сыном выехали со двора на мотоцикле. Мужчина схватил охотничье ружьё и выстрелил им в спину. Дробь задела ухо ребёнка и вошла в поясничную область. Мальчик находится под присмотром врачей. Его отец также получил ранение спины, но уже отпущен домой.

Полицейские задержали стрелявшего. Они выяснили, что оружием он владел нелегально. Начата доследственная проверка.