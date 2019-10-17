Эксперт рассказала, как правильно хранить хлеб

Среди подходящих вариантов упаковки специалист назвала пакеты, пергамент или холщовые мешочки со специальными отверстиями.

Для того чтобы уберечь хлеб от плесени, следует хранить его в ненарезанном виде и в упаковке с перфорацией. Об этом рассказала начальник управления Госинспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Екатерина Чердакова.

Среди подходящих вариантов упаковки она отметила пакеты, пергамент или холщовые мешочки. Также можно хранить хлеб и в обычных пакетах, если проделать в них отверстия. Чердакова добавила, что держать продукт нужно в сухом месте и подальше от источников тепла и влаги.

— Лучше хранить ненарезанный хлеб, так как в процессе нарезки споры плесневых грибов попадают на мякиш. Также хлеб стоит упаковывать в полимерные или бумажные материалы с отверстиями, чтобы предотвратить скопление влаги, — приводит её слова РИА "Новости".

Рассказывая о наиболее полезном хлебе, она отметила изделия из цельнозерновой муки, так как в них содержится больше всего витаминов и минеральных веществ.

Также Чердакова положительно отозвалась о хлебе с добавками в виде овощей, сухофруктов, отрубей и злаков. По её словам, в таких изделиях больше витаминов.

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