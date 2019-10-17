В Сибири трое с битой устроили бойню в алкомаркете, напав на покупателей

Впоследствии в полицейском участке один из хулиганов пытался оправдать свои действия "алкогольным опьянением".

В Ачинске трое мужчин устроили жестокую расправу над покупателями в местном супермаркете. Об этом сообщается в группе "Криминальный Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошёл 14 октября в посёлке Строителей незадолго до закрытия одного из магазинов по продаже алкоголя.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как трое мужчин со спины подходят к посетителям магазина и резко нападают на них. Одного покупателя злоумышленники избили предметом, внешне похожим на биту. Пострадавший потерял сознание и упал на пол.

Другого мужчину хулиганы избивали ногами, а также били кулаками по голове. Не встретив никакого сопротивления, они продолжили избивать даже лежащих на кафеле мужчин.

На драку прибежали продавщицы магазина. Одна женщина криками пыталась урезонить хулиганов, в то время как другая нажала на тревожную кнопку. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия через три минуты, однако нападавшие уже успели скрыться.

На следующий день сотрудникам местной полиции удалось задержать одного из хулиганов. В участке он рассказал, что на момент инцидента был в состоянии алкогольного опьянения и не помнит точной причины конфликта. При этом мужчина отметил, что пострадавшие "нецензурно выражались" в сторону его друзей.

Двоих других хулиганов на данный момент найти не удалось — их объявили в розыск.

Ранее в столичном супермаркете сняли на видео драку охранника с покупателями. По словам очевидцев, он заметил момент кражи водки — и понеслось.