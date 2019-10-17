ГИБДД поддержала увеличение скорости на платных трассах до 130 км/ч

Представители инспекции полагают, что данная мера поможет избежать аварий на таких дорогах.

Руководство ГИБДД одобряет увеличение скоростного лимита на платных трассах до 130 километров в час. С таким заявлением в ходе международной выставки "Дорога-2019" выступил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

— С руководителем "Автодора", я думаю, в ближайшее время мы решим вопрос по платным дорогам, по автострадам и будем постепенно доводить скорость до 130 километров в час, — приводит его слова ТАСС.

СМИ ещё в июне узнали, что скоростной лимит на российских дорогах могут увеличить до 130 км в час. Однако поднять скорость могут только на 12% федеральных дорог, относящихся к первой категории.

Напомним, международная специализированная выставка "Дорога-2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября.