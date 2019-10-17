В Британии поймали похитителей золотого унитаза из дворца Черчилля

Сразу после кражи был задержан 66-летний мужчина, но полицейские поняли, что он не мог совершить такое преступление в одиночку.

Полиция Великобритании задержала трёх человек, подозреваемых в краже золотого унитаза из Бленхеймского дворца, в котором родился Уинстон Черчилль. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции Темс-Валли.

— 35-летний мужчина, 34-летний мужчина и 36-летняя женщина, все из Оксфорда, были арестованы по подозрению в сговоре с целью совершения кражи со взломом, — говорится в сообщении полиции.

При этом не уточняется, удалось ли вернуть золотой унитаз на место. Ранее по подозрению в причастности к краже был задержан 66-летний мужчина, но полиция сразу предполагала, что злоумышленников было несколько.

Напомним, что унитаз из чистого золота работы итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана украли в середине сентября. Главный управляющий дворца оценил его в 4,8 миллиона фунтов стерлингов (более шести миллионов долларов).