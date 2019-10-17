Сахалинскую школьницу избили за напоминание о домашнем задании

Мама девочки рассказала, что сейчас она лежит в больнице с лёгким сотрясением мозга.

В одной из школ сахалинского Поронайска школьники избили одноклассницу за то, что она напомнила учителю дать им домашнее задание. О происшествии сообщает Sakhalin.info.

Мать четвероклассницы рассказала, что после уроков на её ребёнка напало около восьми человек, а остальные наблюдали за происходящим. Один мальчик попытался за неё заступиться, но его проигнорировали. Когда месть свершилась, несколько человек помогли школьнице собрать вещи и вызвать такси. Сейчас потерпевшая лежит в больнице с лёгким сотрясением мозга.

После инцидента в школе созвали собрание, на котором присутствовали дети, их родители, три учителя и инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних.

В пресс-службе Прокуратуры Сахалинской области сообщили, что проводят проверку.