На Украине родителей школьников будут штрафовать за прогулы уроков

Раскошелиться придётся, если их чадо отсутствует в школе хотя бы на протяжении 10 дней. Больничный, конечно, не в счёт.

Кабмин Украины подготовил постановление о введении штрафов за прогулы школьных занятий. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на документ. Родителям придётся раскошелиться, если их чадо отсутствует в школе на протяжении 10 дней, не предъявив при этом больничный или подтверждение других уважительных для прогулов причин. Кстати, их список тоже перечислен в документе.

В первый раз суд может назначить родителям штраф в размере от 850 гривен до 1700 гривен (менее пяти тысяч рублей), но, если ситуация повторится, сумма может возрасти до 5100 гривен без учёта судебного сбора (13 тысяч рублей).

А накануне Верховная рада также лишила нардепов выплат за прогулы. Если депутат в течение календарного месяца без уважительных причин не принимает участие в более чем одной трети пленарных заседаний, то ему не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий.

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