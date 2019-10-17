Выброшенной на улицу слепой кошке Стеше из Сочи нашли семью в Петербурге — видео

Животное оказалось на улице после того, как у него начались проблемы с глазами. После операции питомцу очень долго не могли найти новых хозяев.

У британской кошки Стеши из Сочи, которую хозяева выбросили на улицу из-за её проблем со зрением, появится новая семья из Санкт-Петербурга, сообщает "Московский комсомолец".

— Больше года мы искали для особенной кошки Стеши новую семью, но брать её никто не спешил — животных-инвалидов обычно редко берут, — поделились в сочинском центре помощи животным "Мягкие сердца".

Они рассказали, что семейная пара из Петербурга увидела в Сети историю хвостатого и захотела забрать его себе.

— Люди думали несколько дней, взвешивали все за и против. Ведь Стеша — особенная кошка. Но на семейном совете в итоге решили её забрать. Правда, переживают немного, ведь у них в квартире ещё живёт шестилетний пёс породы ши-тцу, — добавили зооволонтёры.

Сейчас кошке ищут попутчика, который отвезёт её из Сочи в Санкт-Петербург. Но, по словам новых хозяев, если никто не найдётся, то они сами прилетят за ней.

Бывшие хозяева выкинули Стешу на улицу из-за проблем со зрением. Когда её подобрали волонтёры, выяснилось, что уже слишком поздно и глаза не спасти. После операции кошка ослепла. Всё это время она находилась на передержке.