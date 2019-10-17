На Украине два человека заживо сгорели в авто на глазах у очевидцев — видео

Очевидцы пытались вытащить людей, но не смогли ничего сделать, потому что машина вспыхнула.

В Одесской области после столкновения со стелой взорвался автомобиль, два человека сгорели заживо. Об этом сообщает портал BessarabiaINFORM.

Трагедия произошла вечером 16 октября в Килийском районе области, при въезде в село Дмитровка. Машина двигалась на большой скорости из райцентра. Из-за сильного тумана водитель потерял управление и съехал в кювет, врезавшись в кирпичную стелу.

Очевидцы пожара пытались вытащить водителя и пассажирку, но их усилия оказались безрезультатны.

— Я подбежал, стал выламывать дверь, девушка кричала, но я ничего не смог сделать, потому что машина вспыхнула, — рассказал очевидец трагедии.

Несколько дней назад у погибшего мужчины родился ребёнок. Уточняется, что его пассажирка была родом из города Белгород-Днестровский.