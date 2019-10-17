Лигр Благ из Приморского сафари-парка оказался не тем, за кого себя выдаёт

Зоологи думали, что у них живёт гибрид между львом-самцом и тигрицей-самкой, но не тут-то было.

Лигр, то есть гибрид между львом-самцом и тигрицей-самкой, по кличке Благ оказался совсем не тем, за кого его поначалу приняли сотрудники Приморского сафари-парка.

Мать рыжего красавца — трёхлетняя самка Алёна — тоже оказалась лигрицей. Таким образом, единственный на Дальнем Востоке гибрид кошачьих оказался ещё более редким животным — лилигром (так называют детёнышей льва и лигрицы).

— Лилигр Благ родился 27 февраля 2012 года в передвижном зоопарке из Пятигорска во время гастролей зоопарка в Приамурье (Амурская обл., село Тамбовка), — говорится на официальном сайте парка.

Благ является одним из самых крупных представителей диких кошек в природе. Самцы его вида могут достигать в длину четырёх и более метров, а его вес превышает триста килограммов — на треть больше, чем у крупных львов. Самый крупный на сегодняшний день лигр Геркулес живёт в США. Он весит около полутонны, что тяжелее среднего льва в два раза.

Отметим, что в дикой природе такого зверя, как Благ, встретить нельзя, поскольку в естественной среде львы и тигры почти не имеют шансов встретиться. Львы распространены преимущественно в Центральной и Южной Африке, в то время как тигр — азиатский вид.

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