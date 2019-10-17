Украинец случайно застрелил тёщу, которая приехала в гости

Дочь погибшей и местные жители верят, что убийство произошло по нелепой случайности, которую никто не мог предвидеть.

Житель украинского села Хопнев Волынской области случайно застрелил тёщу во время настройки прицела. О трагическом инциденте сообщает портал "Волынь 24".

Как оказалось, мужчина работал лесником и за несколько секунд до происшествия был занят настройкой пневматического прицела. Попробовав выстрелить, он случайно попал в 78-летнюю тёщу, которая приехала погостить к дочери.

— Полицейские говорят, что это убийство, но я так не считаю. Это случайность, которую никто не мог предвидеть, — заявила дочь погибшей.

Местные жители также считают, что трагедия произошла по нелепой случайности, и отзываются о мужчине как о порядочном семьянине.