В Кремле оценили тон письма Трампа Эрдогану

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "весьма необычным" письмо Дональда Трампа Реджепу Тайипу Эрдогану, направленное в связи с турецкой операцией в Сирии.
— Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров, — сказал Песков.
Напомним, американские СМИ распространили письмо Трампа Эрдогану, написанное в весьма неформальном тоне. В частности, американский лидер призывает своего турецкого коллегу "не упрямиться и не быть дураком". В Белом доме уже подтвердили подлинность письма.
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