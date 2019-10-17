Песков заявил, что пока рано говорить о сроках интеграции РФ и Белоруссии

Интеграция России и Белоруссии — долгий процесс, поэтому пока рано говорить о каких-либо сроках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это же процесс, растянутый во времени. И потом — мы и так находимся на продвинутом уровне интеграции с Белоруссией, — отметил он.

Напомним, переговоры об ускоренной интеграции Белоруссии и России с весны ведутся в активном режиме. Шестого сентября главы правительств РФ и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафировали проект программы действий по реализации положений Договора о создании Союзного государства.

При этом в октябре в Минске назвали препятствия для интеграции Белоруссии и России.