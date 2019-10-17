Суд арестовал убийц молодой мамы из Екатеринбурга

У Ксении Каторгиной, с которой расправились из-за "ауди", остались девятилетняя дочь и пожилая мать.

Обвиняемые в убийстве молодой мамы из Екатеринбурга, 27-летней Ксении Каторгиной, арестованы. По решению Ленинского районного суда Екатеринбурга их отправили в СИЗО до 11 декабря. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Под стражей будут находиться Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его сожительница Екатерина Меньшикова.

Напомним, Ксения Каторгина пропала 10 октября, когда поехала на встречу с потенциальным покупателем, чтобы показать ему автомобиль. Женщину искали несколько дней. Сначала в Челябинске у перекупщиков обнаружили её автомобиль со следами крови. Несколько дней спустя нашли тело 27-летней женщины. Лайф узнал подробности жестокого убийства молодой мамы.

У Ксении остались девятилетняя дочь и пожилая мать.