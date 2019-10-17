Генпрокуратура проверит "Победу" из-за повышения цен на билеты

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Фото © Сафрон Голиков / ТАСС

Ранее СМИ сообщили, что с 28 октября авиакомпания добавит к стоимости билетов сбор за регистрацию в аэропортах.

Генеральная прокуратура России начала проверку из-за информации о подорожании билетов на международные рейсы авиакомпании "Победа". Об этом журналистам рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной.

В ходе проверки будет дана оценка правомерности повышении стоимости авиабилетов, — отметил он.

В случае выявления нарушений Генпрокуратура примет необходимые меры.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что цены на международные рейсы "Победы" могут вырасти на 40% с 28 октября. Компания планировала добавить 25 евро к стоимости билетов за регистрацию на стойках в аэропортах.

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