Песков отреагировал на инцидент с американскими дипломатами в Северодвинске

Инцидент с американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске, это не вопрос Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это не вопрос Кремля, это вопрос режима пребывания здесь дипломатов из США, — пояснил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что в России есть определенные территории и предприятия, где действует особый режим, который иностранные дипломаты должны соблюдать.

Как уже сообщал Лайф, 14 октября трёх американских дипломатов сняли с поезда Нёнокса — Северодвинск по подозрению в нарушении правил пребывания иностранцев в России. Посольство США заявило, что американцы заранее уведомляли о поездке. В МИД РФ при этом уточнили, что дипломаты сообщили о поездке в Архангельск, но сами отправились в Северодвинск, поэтому их и сняли с поезда.