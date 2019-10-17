В Воронежской области 16-летняя школьница обвинила пенсионера в изнасиловании

Ранее молодая девушка уже обвиняла в этом другого местного жителя, но следствие доказало, что ничего не было.

В селе Терешково Воронежской области школьница обвинила 67-летнего пенсионера Анатолия П. в изнасиловании. Сейчас мужчина находится в СИЗО, сообщает Mash. Против него возбудили дело по части 3 статьи 131 УК РФ "Изнасилование несовершеннолетней".

— В совершении данного преступления обвиняется 67-летний мужчина. По ходатайству органов следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — пояснила Елена Мануковская, старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области.

Однако родственники пенсионера не верят словам школьницы Анастасии, которую недавно саму обвинили в развращении ребёнка. Местные жители рассказывают, что девушка якобы привела восьмилетнего ребёнка в сарай, где стала предпринимать, выражаясь языком следствия, действия сексуального характера.

Кроме того, два года назад школьница уже писала заявление об изнасиловании. Правда, тогда её версия не подтвердилась.

Ранее Лайф писал, что в Челябинской области многодетного отца-одиночку задержали за подозрение в изнасиловании 14-летней дочери.